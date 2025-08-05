В Стамбуле задержали мужчину, устроившего поджог в Софийском соборе
В мечети Айя-София произошёл инцидент с поджогом. Как сообщает телеканал Ekol TV, местный житель поджёг стопку бумаг внутри здания, он задержан.
По данным источника, мужчина в красной кепке совершил поджог после молитвы. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы задержать подозреваемого — 34-летнего Месута Гючлю. Как выяснилось, задержанный ранее проходил лечение в психиатрической клинике района Бакыркёй.
К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать, серьёзных повреждений историческому зданию нанесено не было.
Напомним, Айя-София — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, бывший православный собор, превращённый в мечеть, который ежедневно посещают тысячи верующих и туристов.
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