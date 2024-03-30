Звезде сериала «Воронины» диагностировали проблемы с сердцем

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Актрисе Анне Фроловцевой, наиболее известной по роли Галины в сериале «Воронины, поставили диагноз мерцательная аритмия. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Ранее сообщалось, что актер из США Джейк Ллойд, который снялся в фильме «Звездные войны», попал в психиатрическую больницу. Оказалось, что артист с детства страдал ментальным расстройством. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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