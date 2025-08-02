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В Петербурге россиянин сжег ребенка сожительницы

В Петербурге россиянин убил ребенка сожительницы через месяц после его рождения
Фото: iStock/wirot pathi

В Петербурге женщина родила ребенка, которого через месяц сжег ее сожитель, передает 78.ru.



Роды проходили в домашних условиях, младенец родился здоровым. Через месяц ребенок перестал подавать признаки жизни, и мать рассказала об этом своему сожителю, после чего он взял ребенка и сжег его в бочке.

Правоохранители задержали мать малыша и ее сожителя, против них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что житель Тувы убил новорожденного малыша, бросив его на пол. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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