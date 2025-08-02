В Петербурге россиянин сжег ребенка сожительницы
В Петербурге россиянин убил ребенка сожительницы через месяц после его рождения
В Петербурге женщина родила ребенка, которого через месяц сжег ее сожитель, передает 78.ru.
Роды проходили в домашних условиях, младенец родился здоровым. Через месяц ребенок перестал подавать признаки жизни, и мать рассказала об этом своему сожителю, после чего он взял ребенка и сжег его в бочке.
Правоохранители задержали мать малыша и ее сожителя, против них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее сообщалось, что житель Тувы убил новорожденного малыша, бросив его на пол. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: