В Турции задержали педиатра по подозрению в покупке новорождённого
В Турции педиатра задержали по подозрению в покупке новорождённого ребёнка. Об этом сообщает Haber Turk.
Отмечается, что речь идёт 57-летнем педиатре из государственной больницы города Кушадасы, в которой она проработала много лет.
В больницу доставили младенца с травмами, полученными при невыясненных обстоятельствах. В ходе осмотра медсестра обнаружила на теле ребёнка следы побоев, после чего перевела новорождённого в другое медучреждение, указав, что у него нет родителей.
После госпитализации младенца началась проверка, в ходе которой выяснилось, что ребёнок мог быть приобретён вне официальных процедур усыновления.
Местная полиция проводит расследование. Женщину задержали. Ранее она не фигурировала в подобных инцидентах.
При этом известно, что в 2022 году медик пыталась оформить усыновление, но ей отказали из-за возраста и отдельного проживания от мужа.
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