В Петербурге со счета участника СВО украли свыше 7 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге 54-летний участник СВО лишился свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка»
Как оказалось, военный лишился всех полученных выплат, которые находились на его карте. Карточку уроженец Пензы потерял и пришел в банк для ее восстановления. Там он и узнал, что со счета было похищено различными транзакциями свыше семи миллионов рублей.
Кто именно похитил карточку у военнослужащего, остается неизвестным. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Военный находится в Северной столице на лечении в Мариинской больнице.
Читайте также: