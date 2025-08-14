Достижения.рф

В Петербурге со счета участника СВО украли свыше 7 миллионов рублей

Фото: iStock/nevodka

В Санкт-Петербурге 54-летний участник СВО лишился свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка»



Как оказалось, военный лишился всех полученных выплат, которые находились на его карте. Карточку уроженец Пензы потерял и пришел в банк для ее восстановления. Там он и узнал, что со счета было похищено различными транзакциями свыше семи миллионов рублей.

Кто именно похитил карточку у военнослужащего, остается неизвестным. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Военный находится в Северной столице на лечении в Мариинской больнице.

Иван Мусатов

