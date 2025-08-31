В Петербурге сосед-дебошир ломится по ночам в двери, чтобы восстановить «тишину»
Жители петербургской многоэтажки годами живут в страхе из-за одного мужчины
В Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома уже несколько лет не могут решить конфликт с соседом. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Мужчина, считая, что другие нарушают «закон о тишине», по ночам стучится в двери и требует прекратить шум.
«Стуки. Звуки. Трески. Блески. Терки», — жалуется дебошир.По словам жильцов, он допускает агрессивные действия: были случаи вторжения в квартиру и физического насилия.
«Периодически он приходит, чаще это происходит в ночное время. Приходит, стучится в дверь, ломает ручку, всячески шумит. По двери бьёт так, что наша дверь трясется», — рассказала местная жительница.Отмечается, что на мужчину уже налагали административное наказание, но это не остановило его. Жители опасаются за свою безопасность, некоторые планируют переехать. Полиция, по их словам, реагирует на вызовы неохотно.