В Петербурге сосед-дебошир ломится по ночам в двери, чтобы восстановить «тишину»

31 августа 2025, 19:43

Жители петербургской многоэтажки годами живут в страхе из-за одного мужчины

В Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома уже несколько лет не могут решить конфликт с соседом. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Мужчина, считая, что другие нарушают «закон о тишине», по ночам стучится в двери и требует прекратить шум.

«Стуки. Звуки. Трески. Блески. Терки», — жалуется дебошир.

«Периодически он приходит, чаще это происходит в ночное время. Приходит, стучится в дверь, ломает ручку, всячески шумит. По двери бьёт так, что наша дверь трясется», — рассказала местная жительница.