В Москве движение в сторону области парализовано из-за аварии
На Северо-восточной хорде в Москве образовалось значительное затруднение движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Причиной возникшей пробки послужило дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на Перовской эстакаде в районе Мастеровой улицы. Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы.
В ведомстве уточнили, что движение транспорта в сторону области в районе аварии затруднено, и посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 16:20 по московскому времени, протяженность затора в указанном районе составляла более 700 метров. Пробка растянулась, начиная от станции МЦК «Андроновка». Сообщается, что в результате ДТП оказался заблокирован правый ряд дороги.
Напомним о страшном ДТП в Ленобласти с участием пожилой пары.
Читайте также: