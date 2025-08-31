В российском городе 15-летний школьник устроил кровавую расправу над сверстником
В посёлке Плесецк Архангельской области произошёл инцидент со смертельным исходом. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По предоставленным данным, возникший конфликт между двумя несовершеннолетними завершился тем, что один из подростков нанёс другому ножевое ранение в область груди. От полученных травм 15-летний пострадавший скончался. Его сверстник, житель города Мирный, был задержан и дал признательные показания.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент проводятся необходимые следственные действия и осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.
