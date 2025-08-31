Достижения.рф

«Жертвуя собой»: Дзюбе разбили голову ногой в матче с «Балтикой»

Артём Дзюба (Фото: Instagram* @artem.dzyuba)

Футболист Артём Дзюба получил удар ногой в голову в матче против «Балтики». Об этом сообщает «СЭ».



В матче седьмого тура Российской премьер-лиги между самарским «Акроном» и калининградской «Балтикой» произошёл инцидент с участием нападающего хозяев Артёма Дзюбы. По информации источника, в первом тайме защитник «Балтики» Кевин Андраде в борьбе за мяч нанёс случайный удар ногой в голову форварду.

После столкновения Дзюбе потребовалась медицинская помощь, и он продолжил игру с перевязанной головой. Судья показал Андраде жёлтую карточку за это нарушение. Отмечается, что матч в Самаре завершился победой гостей со счетом 2:0.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ольга Щелокова

