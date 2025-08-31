«Жертвуя собой»: Дзюбе разбили голову ногой в матче с «Балтикой»
Футболист Артём Дзюба получил удар ногой в голову в матче против «Балтики». Об этом сообщает «СЭ».
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги между самарским «Акроном» и калининградской «Балтикой» произошёл инцидент с участием нападающего хозяев Артёма Дзюбы. По информации источника, в первом тайме защитник «Балтики» Кевин Андраде в борьбе за мяч нанёс случайный удар ногой в голову форварду.
После столкновения Дзюбе потребовалась медицинская помощь, и он продолжил игру с перевязанной головой. Судья показал Андраде жёлтую карточку за это нарушение. Отмечается, что матч в Самаре завершился победой гостей со счетом 2:0.
