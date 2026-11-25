В Петербурге соседи расчленили пенсионера и сожгли тело ради квартиры
В Петербурге соседи расчленили пенсионера и сожгли тело в поле ради квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.
Трое мужчин, узнав о смерти соседа на аллее Поликарпова, задумали мошенничество. Они проникли в квартиру погибшего, забрали его паспорт и другие документы. Неизвестный, выдав себя за умершего, заключил договор купли-продажи недвижимости стоимостью 5,5 млн рублей, хотя реальная цена была выше. Преступник, знакомый с погибшим с детства и даже планировавший купить у него автомобиль, предложил сообщникам по 500 тысяч рублей за документы и вынудил их избавиться от тела.
Бандиты расчленили труп на несколько частей и упаковали в мешки. Соучастники отвезли останки в посёлок Дунай, а затем сожгли их в поле. Они получили за это 30 тысяч рублей.
Один из преступников был приговорён к 3 годам колонии общего режима, второй — к 6 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. В отношении третьего дело прекращено в связи с его смертью.
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