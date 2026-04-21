В Петербурге спасли застрявшую на балконе без еды и воды собаку

В Петербурге альпинист спас застрявшего на балконе без еды и воды самоеда

Фото: istockphoto/Arf & Wag Studio

В Петербурге промышленный альпинист спас собаку, которая оказалась запертой на балконе восьмого этажа без еды и воды. Об этом пишет «78».





Самоед по кличке Ума попал в беду в жилом доме на улице Парашютной. Соседи обратили внимание на частый вой животного, а минувшей ночью пёс начал звать на помощь без остановки — это и заставило людей забить тревогу.



Утром жильцы попытались проверить квартиру, но собака не подошла к двери. «Слышно было, но к двери она не бежала — значит, заперли на балконе», — решили соседи. Чтобы помочь Уме, жильцы с верхнего этажа спустили на верёвке воду и корм — благо окно на балконе оказалось открытым. Собака сразу принялась жадно пить, а к еде почти не притронулась.



По словам соседей, проблема длится около года — с того момента, как хозяйка самоеда заехала в квартиру. Жильцы не раз говорили с женщиной, но ситуация не менялась. По их словам, владелица злоупотребляет алкоголем и не впервые бросает питомца без присмотра.



В итоге к собаке спустился альпинист со специальным снаряжением. Он заклеил часть стекла на балконе картонкой, чтобы создать тень для страдающей от жары северной породы. Ума радостно завиляла хвостом, увидев гостя.





«Жалко собаку. Она постоянно сидит по 18-20 часов. Никого дома вечно нет. Мы на девятом этаже, но мы не альпинисты. Мы бы давным-давно уже хоть что-то сделали. А тут наконец-то люди есть», — рассказала соседка СМИ.



