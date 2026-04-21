Девушка обвинила парня-стоматолога в работе под наркотиками
В Твери организовали проверку после того, как местная жительница разместила в соцсетях пост с обвинениями в адрес своего бывшего молодого человека, который работает стоматологом. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
В своем обращении тверичанка опубликовала снимки с синяками и ссадинами. По словам заявительницы, парень неоднократно подвергал её издевательствам, а также принимал запрещённые вещества перед работой с пациентами.
Кроме того, она добавила, что экс-возлюбленный наносил себе травмы во время попыток выпросить прощение. Надзорное ведомство проведёт оценку изложенных фактов, по итогам которой примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.
