В Петербурге спустя 20 лет задержали подозреваемого в убийстве с поджогом
В Санкт-Петербурге раскрыли убийство 32-летнего мужчины, которое произошло 20 лет назад. Подробности сообщает УМВД по городу и Ленобласти.
Тело погибшего с удавкой из электропровода на шее нашли 19 сентября 2006 года после пожара в квартире на Будапештской улице. По информации следствия, там между двумя знакомыми возник конфликт.
Злоумышленник избил потерпевшего, задушил его шнуром от электроприбора, поджёг квартиру и скрылся. Уголовное дело возбудили, но раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось.
16 ноября 2026 года сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в деревне Александровская Ленинградской области. Им оказался 61-летний уроженец Воркуты. По сведениям СК, мужчина полностью признал вину. В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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