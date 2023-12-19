Военный отказался ехать в зону СВО и получил срок

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который оказался ехать в зону специальной военной операции. Мужчину приговорили к 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает «Лента.ру».
Военного признали виновным по статье 332 («Неисполнение приказа») УК РФ.
По информации следствия, осужденного по приказу командира хотели отправить в зону СВО, но военнослужащий оказался это делать. Мужчина сказал это в присутствии других военных, что повлеко также другие отказы. До этого некоторые военные не решались на это, но после действий коллеги тоже решились на данный шаг.
До этого стало известно, Устроившего стрельбу в Некрасовке мужчину отправили под домашний арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации следствия, осужденного по приказу командира хотели отправить в зону СВО, но военнослужащий оказался это делать. Мужчина сказал это в присутствии других военных, что повлеко также другие отказы. До этого некоторые военные не решались на это, но после действий коллеги тоже решились на данный шаг.
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Алина Юрчак