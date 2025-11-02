Достижения.рф

Московского студента будут судить за секс с семиклассницей

Mash Batash: 19-летнего жителя Москвы задержали в Уфе за интим с семиклассницей
Фото: iStock/iweta0077

Московского 19-летнего студента задержали в Уфе. Он подозревается в интиме с семиклассницей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.



По предварительным данным, инцидент произошёл в квартире молодого человека в Октябрьском районе башкирской столицы. С заявлением в полицию обратилась мать девочки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту полового контакта с несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. В настоящее время студент ожидает судебного разбирательства, на котором будет определена мера наказания.

Екатерина Коршунова

