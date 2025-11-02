Московского студента будут судить за секс с семиклассницей

02 ноября 2025, 18:56

Mash Batash: 19-летнего жителя Москвы задержали в Уфе за интим с семиклассницей

Фото: iStock/iweta0077

Московского 19-летнего студента задержали в Уфе. Он подозревается в интиме с семиклассницей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.