В Петербурге таксист сбил на тротуаре пешехода, и того отбросило в подвал
В Санкт-Петербурге автомобиль такси выехал на тротуар и сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 37-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Тульской улице и намереваясь повернуть на Суворовский проспект, потерял контроль над машиной и выехал на тротуар. В результате этого происшествия транспортное средство наехало на пешехода.
Водитель рассказал свидетелям, что во время поворота он резко нажал на тормоз, из-за чего колеса заблокировались. Это привело к тому, что автомобиль потерял управление, пробил ограждение и сбил человека. В результате удара пешеход упал в подвал соседнего магазина. Виновный объяснил, что причиной аварии стало то, что асфальт был мокрым после проезда поливомоечной машины.
57-летний пешеход, получивший травмы, доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него перелом бедра и травму головы.
Читайте также: