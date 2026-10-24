В Петербурге три автомобиля на 19,4 млн рублей стали добычей угонщиков

24 октября 2026, 14:30

В Петербурге задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей на 19,4 млн руб.

Фото: Istock/Andrii Zorii

В Санкт-Петербурге угонщики похитили три автомобиля общей стоимостью 19,4 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.