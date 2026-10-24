В Петербурге три автомобиля на 19,4 млн рублей стали добычей угонщиков
В Санкт-Петербурге угонщики похитили три автомобиля общей стоимостью 19,4 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В декабре 2024 года неизвестные угнали Lexus GS350 за 2,3 млн рублей. В январе 2025 года они похитили BMW X6 за 11,3 млн рублей и BMW 730i за 5,8 млн рублей из гаражного кооператива в Кузьмоловском.
Позднее один из украденных BMW с поддельными номерами обнаружили на парковке в Приморском районе. В ходе обысков полицейские изъяли девять комплектов госномеров, ключи и документы на автомобили. Двоих подозреваемых задержали.
Полиция возбудила уголовные дела о краже в особо крупном размере. Следователи выясняют все обстоятельства преступлений и проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным эпизодам.
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