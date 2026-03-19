«Не справляются»: В Балашихе ребёнок поджёг дверь своей квартиры
В Балашихе в подъезде жилого дома в микрорайоне Ольгино произошло возгорание. Причиной пожара стали действия ребёнка, который поджёг дверь собственной квартиры. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Установлено, что огонь вспыхнул на Шестой улице. Прибывшие на место происшествия пожарные расчёты оперативно справились с возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал.
Жильцы дома сообщили, что поведение мальчика регулярно создаёт проблемы для окружающих. По словам соседей, родители не могут с ним справиться. Местные жители утверждают, что ранее ребёнок на велосипеде сбивал прохожих и бросал из окна бутылки с водой.
Ранее сообщалось о происшествии в Москве, где школьники едва не потеряли зрение из-за эксперимента с бытовой химией.
