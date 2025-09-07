Достижения.рф

В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Санкт-Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.



В результате столкновения никто не получил травм, разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортные прокуроры проведут проверку соблюдения норм безопасности при эксплуатации водного транспорта, а также оценят соблюдение прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при столкновении катера и баржи в Тверской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0