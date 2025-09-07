В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера
В Санкт-Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В результате столкновения никто не получил травм, разлива нефтепродуктов не произошло.
Транспортные прокуроры проведут проверку соблюдения норм безопасности при эксплуатации водного транспорта, а также оценят соблюдение прав пассажиров.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при столкновении катера и баржи в Тверской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
