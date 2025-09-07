В Саратовской области мужчина загорелся, когда разжигал мангал

07 сентября 2025, 17:40

Под Саратовом мужчина получил ожоги, когда пытался разжечь угли в мангале

Фото: iStock/wirot pathi

Мужчина получил тяжелые ожоги, когда разжигал угли в мангале под Саратовом. Об этом сообщает «СарИнформ».