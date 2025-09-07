В Саратовской области мужчина загорелся, когда разжигал мангал
Под Саратовом мужчина получил ожоги, когда пытался разжечь угли в мангале
Мужчина получил тяжелые ожоги, когда разжигал угли в мангале под Саратовом. Об этом сообщает «СарИнформ».
Несчастный случай произошел в субботу, 6 сентября, с 47-летним мужчиной в деревне Козловка. Местный житель, пытавшийся разжечь угли, получил серьезные ожоги после того, как жидкость для розжига попала на его футболку и воспламенила ткань.
Его супруга оперативно оказала первую помощь, потушив пламя. В областном министерстве здравоохранения заявили, что мужчина находится в критическом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь под наблюдением врачей.
Читайте также: