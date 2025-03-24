В Петербурге у пассажира метро в вагоне взорвалась подушка

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В Санкт-Петербурге у пассажира метро взорвалась подушка, из-за чего по вагону разлетелись перья. Об этом пишет «Фонтанка» в Telegram-канале.
Инцидент произошел около 16:45 мск перед отправкой поезда со станции «Сенная площадь». После взрыва подушки из вагона выбежали четверо пассажиров.
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу санкт-петербургского метрополитена, взрывного устройства в составе поезда не найдено. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу санкт-петербургского метрополитена, взрывного устройства в составе поезда не найдено. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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Екатерина Коршунова