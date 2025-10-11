«Он держался как воин»: не стало актёра Рона Дина, звезды фильма «Тёмный рыцарь»
На 87-м году жизни скончался американский актёр Рон Дин, известный по роли в фильме «Тёмный рыцарь». О смерти артиста сообщило издание Variety.
Подробности не разглашаются. По словам возлюбленной актёра Мэгги Нефф, последние минуты жизни Рона были наполнены достоинством и любовью.
«Он держался как воин, прощаясь со своими младшими сёстрами. Потом мы остались одни, и я держала его за руку, и он поверил мне, когда я сказала ему, что можно отпустить его. Какая честь!» — рассказала Мэгги.За долгую карьеру Дин снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Его дебют состоялся в 1976 году в картине «Последнее дело». Среди наиболее известных работ актёра — «Тёмный рыцарь», «Беглец», «Руди», «Спасатель», «Завтра наступит сегодня», «Скорая помощь», «Чикаго в огне», «Криминальная история» и «Клиент всегда мёртв».