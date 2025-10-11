«Он держался как воин»: не стало актёра Рона Дина, звезды фильма «Тёмный рыцарь»

11 октября 2025, 22:20

Умер актёр фильма «Тёмный рыцарь» Рон Дин

Фото: Istock / Josephine Jullian

На 87-м году жизни скончался американский актёр Рон Дин, известный по роли в фильме «Тёмный рыцарь». О смерти артиста сообщило издание Variety.





Подробности не разглашаются. По словам возлюбленной актёра Мэгги Нефф, последние минуты жизни Рона были наполнены достоинством и любовью.





«Он держался как воин, прощаясь со своими младшими сёстрами. Потом мы остались одни, и я держала его за руку, и он поверил мне, когда я сказала ему, что можно отпустить его. Какая честь!» — рассказала Мэгги.