В Петербурге в массовом ДТП погиб пассажир горящей иномарки

22 июня 2025, 18:21

Фото: iStock/trikolor

В Санкт-Петербург на 42-м километре Кольцевой автодороги (КАД) произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. При столкновении погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.