В Петербурге в массовом ДТП погиб пассажир горящей иномарки
В Санкт-Петербург на 42-м километре Кольцевой автодороги (КАД) произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. При столкновении погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.
По данным ведомства, 50-летний водитель «Черри-Тиго» не рассчитал дистанцию и врезался во впереди едущий «Киа» с 29-летней девушкой за рулем. От удара последняя отлетела в «Шевроле-Лачетти» под управлением 41-летнего мужчины. Цепочку замкнула автоледи на «Джетур». В результате ДТП загорелась американская иномарка, 38-летний пассажир которой скончался на месте.
Из-за инцидента на трассе образовалась пробка. Движение транспорта перекрыто по трем полосам, пишет газета «Известия».
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