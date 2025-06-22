Более сотни велосипедистов доставили в полицию за ночной шум в Петербурге
В ночь на 22 июня в петербургскую полицию доставили 109 участников велозаезда на Васильевском острове. Мероприятие с выполнением трюков за призы проходило ночью на улице Кораблестроителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Отмечается, что на шумное поведение велосипедистов пожаловались местные жители. По их словам, молодые люди «дебоширили, кричали, ходили по газонам и вели себя безобразно». Правоохранители, выслушав обе стороны, составили на спортсменов административные протоколы за мелкое хулиганство.
Перед этим сообщалось, что приехавшего на вызов медика скорой помощи избили в санитарной машине в центре Санкт-Петербурга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также: