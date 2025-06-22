Более сотни велосипедистов доставили в полицию за ночной шум в Петербурге

22 июня 2025, 16:06

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В ночь на 22 июня в петербургскую полицию доставили 109 участников велозаезда на Васильевском острове. Мероприятие с выполнением трюков за призы проходило ночью на улице Кораблестроителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».