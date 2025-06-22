В убийстве 10-летнего мальчика в Кировской области заподозрили подростка
СК по Кировской области заподозрил подростка в расправе над 10-летним мальчиком
Управление Следственного комитета (СК) России по Кировской области подозревает 14-летнего подростка в убийстве 10-летнего мальчика. Сообщение появилось в Телеграм-канале ведомства.
«В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД России следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти малолетнего 14-летнего подростка», — говорилось в сообщении СК по Кировской области.
Отмечалось, что вчера в следственные органы поступили данные о пропаже 10-летнего ребенка. Спустя некоторое время во время поисковых мероприятий мальчика нашли в лесном массиве неподалеку от станции Просница. На теле несовершеннолетнего обнаружили следы ножевых ударов.
Подростка задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.