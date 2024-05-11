В Петербурге в мусорке обнаружили прах блокадницы

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Жители Петербурга обнаружили в мусорке урну с прахом женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Об этом издание «Фонтанка» написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что днём 11 мая жители в мусорке во дворе одного из домов нашли урну с прахом Г. Надежды Александровны 1929 года рождения. По предварительным данным, это могут быть останки экс-председателя Совета ветеранов Литейного округа, которая умерла в сентябре прошлого года.
Женщина родилась в Ленинграде в 1929 году. Её семья осталась в городе, когда его заблокировали фашисты. В феврале 1944 года её наградили медалью «За оборону Ленинграда».
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Анастасия Чинкова