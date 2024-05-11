В Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы

Фото: Telegram-канал Ирины Волк
Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который облил неизвестным веществом государственный флаг, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Волк прикрепила к своему посту видеоролик, на котором задержанный подходит к дому 48 по проспекту Королева. На Знамя Победы, которое располагалось на здании, он вылил неизвестные вещество из шприца.
Уточняется, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель.
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«Отделом дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», — уточнил официальный представитель МВД.
Уточняется, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель.
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Евгения Парфентьева