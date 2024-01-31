Вернувшийся с СВО военный получил семь лет тюрьмы за покушение на убийство

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Семь раз судимый боец ЧВК «Вагнер» вернулся со спецоперации и совершил новое преступление, об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Рудничного районного суда города Кемерово.
Свою последнюю судимость военный получил в 2021 году за кражу и разбой, однако, из колонии он отправился на специальную военную операцию в качестве бойца ЧВК «Вагнер».
Отслужив положенное время, мужчина вернулся домой. Там он поссорился с двумя мужчинами, которых даже не знал ранее. В результате словесной перепалки рецидивист схватился за нож и полоснул им одного из оппонентов. Сам он утверждает, что момент нанесения удара не помнит и навредить никому не хотел, однако, об его агрессивном настрое заявили свидетели случившегося.
В результате, военному вынесли новый приговор — семь лет колонии строго режима за покушение на убийство.
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Отслужив положенное время, мужчина вернулся домой. Там он поссорился с двумя мужчинами, которых даже не знал ранее. В результате словесной перепалки рецидивист схватился за нож и полоснул им одного из оппонентов. Сам он утверждает, что момент нанесения удара не помнит и навредить никому не хотел, однако, об его агрессивном настрое заявили свидетели случившегося.
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Евгения Парфентьева