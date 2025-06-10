В Якутии пропал самолет Ан-2 с пятью людьми на борту
В Якутии продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2 авиакомпании «МиАн», который исчез с радаров во время облетов лесов в Томпонском районе. На борту находились два члена экипажа и три специалиста-наблюдателя лесоохраны.
По предварительной информации, аварийный радиомаяк на борту самолета сработал, что вызвало немедленную реакцию служб спасения. В поисках участвует специализированный поисково-спасательный борт Росавиации, а также вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».
Спасательные операции продолжаются, и местные власти делают все возможное для скорейшего нахождения самолета и его пассажиров. Обстоятельства происшествия и причины срабатывания радиомаяка пока остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что у пирса в главной бухте Владивостока произошел пожар на рыболовном судне, в результате чего погиб один человек. Площадь распространения огня достигла 200 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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