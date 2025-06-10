В Якутии пропал самолет Ан-2 с пятью людьми на борту

10 июня 2025, 09:01

Фото: iStock/Zeferli

В Якутии продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2 авиакомпании «МиАн», который исчез с радаров во время облетов лесов в Томпонском районе. На борту находились два члена экипажа и три специалиста-наблюдателя лесоохраны.