В Лос-Анджелесе полиция начала выборочно задерживать протестующих

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В Лос-Анджелесе полиция начала проводить выборочные задержания протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.



«Теперь за авангардом из силовиков с дубинками и ружьями, стреляющими резиновыми пулями, идут правоохранители с наручниками. Они выхватывают манифестантов, производя аресты», — передает агентство.

К тому же ранее сообщалось, что правоохранители начали стрелять по демонстрантам резиновыми пулями. По последней информации, число выстрелов в сторону митингующих увеличилось.

Помимо этого полиция применяет светошумовые гранаты. Тем самым спецслужбам удалось отогнать протестующих от муниципального здания.

Напомним, что беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня. Поводом стал рейд против нелегальных мигрантов. Из-за этого президент США Дональд Трамп распорядился направить в город две тысячи бойцов Нацгвардии.
Иван Мусатов

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