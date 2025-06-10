В Лос-Анджелесе полиция начала выборочно задерживать протестующих
В Лос-Анджелесе полиция начала проводить выборочные задержания протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.
«Теперь за авангардом из силовиков с дубинками и ружьями, стреляющими резиновыми пулями, идут правоохранители с наручниками. Они выхватывают манифестантов, производя аресты», — передает агентство.
К тому же ранее сообщалось, что правоохранители начали стрелять по демонстрантам резиновыми пулями. По последней информации, число выстрелов в сторону митингующих увеличилось.
Помимо этого полиция применяет светошумовые гранаты. Тем самым спецслужбам удалось отогнать протестующих от муниципального здания.
Напомним, что беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня. Поводом стал рейд против нелегальных мигрантов. Из-за этого президент США Дональд Трамп распорядился направить в город две тысячи бойцов Нацгвардии.