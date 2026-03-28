В Петербурге выявили десятки нелегалов

28 марта 2026, 12:32

В Петербурге выявили примерно 30 нелегальных мигрантов на овощебазе

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с коллегами из силовых ведомств провели рейд на объектах, где работает большое количество иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.





Проверки прошли на овощной базе на Софийской улице и в распределительном центре крупной торговой сети на Московском шоссе. В мероприятии также участвовали представители военных следственных органов, УФСБ и Росгвардии.



В общей сложности стражи порядка проверили более 700 человек, из которых порядка 500 оказались иностранными гражданами. Как отметили в ведомстве, у большинства проверяющих не возникло претензий к документам. Однако выявили около 30 нелегальных мигрантов. Кроме того, особое внимание уделили лицам, получившим российское гражданство — среди них обнаружили 61 человека, уклоняющегося от постановки на воинский учет.



Уклонистов передали представителям военных комиссариатов. Нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности, добавили в главке.



