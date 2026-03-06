В Иркутской области мужчина получил 18,5 лет колонии за стрельбу с погоней

06 марта 2026, 11:31

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Иркутской области суд приговорил местного жителя к 18,5 года колонии строгого режима за расстрел автомобиля с людьми. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.