В Иркутской области мужчина получил 18,5 лет колонии за стрельбу с погоней
В Иркутской области суд приговорил местного жителя к 18,5 года колонии строгого режима за расстрел автомобиля с людьми. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.
Мужчину признали виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и убийстве общеопасным способом. Как установил суд, в мае 2021 года произошёл конфликт между родственниками обвиняемого и семьёй потерпевших. После этого отец 27-летнего мужчины договорился о встрече с оппонентами, однако те не пришли в назначенное время.
Тогда обвиняемый вместе с отцом выследили не менее четырёх человек. Вооружённый двуствольным охотничьим ружьём мужчина начал преследовать их автомобиль по Качугскому тракту, проехав через несколько населённых пунктов.
Во время погони подсудимый сделал множество выстрелов по машине. В результате нападения двое человек получили ранения, один из пострадавших погиб. Остальным удалось скрыться. Позднее нападавших задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина арестовали, однако свою вину в суде не признал.
Суд приговорил его к 18,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его отца прекращено, поскольку он умер до вынесения приговора.
