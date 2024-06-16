В Петербурге водитель Audi потерял управление и врезался в книжный магазин

Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Водитель автомобиля Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Никто из пешеходов не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла в воскресенье днем возле дома 44 на Невском проспекте.
Отмечается, что пешеходы не пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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«По предварительным данным, 50-летний водитель Audi потерял управление из-за ухудшения здоровья и врезался в здание книжного магазина. В результате ДТП водитель был госпитализирован в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходы не пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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Артем Кузьмин