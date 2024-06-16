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В Петербурге водитель Audi потерял управление и врезался в книжный магазин

16 июня 2024, 18:21
Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель автомобиля Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Никто из пешеходов не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла в воскресенье днем возле дома 44 на Невском проспекте.

«По предварительным данным, 50-летний водитель Audi потерял управление из-за ухудшения здоровья и врезался в здание книжного магазина. В результате ДТП водитель был госпитализирован в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.


Отмечается, что пешеходы не пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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«Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления москвичей
16 июня 2024, 19:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Сервис доставки еды «Кухня на районе» временно приостановил работу своего приложения после нескольких случаев отравления в Москве, о чем сообщается в Telegram-канале компании.
«Вчера мы узнали о возможной проблеме с нашим салатом Лобио, в рецепте которого использовалась консервированная фасоль от одного из поставщиков. Мы уже сняли это блюдо с продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений, мы временно остановили работу приложения», — говорится в заявлении.
По данным Следственного комитета, 14 и 15 июня десять москвичей были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Все они пользовались службами доставки. СМИ сообщали, что у пострадавших выявлен ботулизм, но столичное управление Роспотребнадзора опровергло информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на заболевание остается только у четырех человек.

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#человек
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Число госпитализированных в Москве после отравления готовой едой выросло до 41
Mash: число госпитализированных в Москве после отравления салатами выросло до 41
16 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

До 41 человека увеличилось число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сегодня, 16 июня, следователи посетили производства и склады ООО «Гастропорт» и ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Согласно информации источника, повара «Локалкитчен» попытались выкинуть фасоль, тунец и другие продукты, из которых готовили тот самый салат, однако их удалось выявить.

Отмечается, что сервис «Кухня на районе» объявил о временной приостановке работы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сотрудники СК провели обыски в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.

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Труп мужчины вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky
#следственный комитет
#уголовное салат
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#следователи
#сервис
#отравление
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Труп мужчины вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky
SHOT: тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky
16 июня 2024, 17:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что труп мужчины, который плыл спиной вверх по течению, обнаружили очевидцы. Они вызвали экстренные службы.

Погибшего извлекли из воды в районе набережной недалеко от улицы Виктора Маслова в Даниловском районе Москвы. Личность погибшего и обстоятельства гибели выясняются.

По предварительным данным, его прибило течением, смерть могла наступить несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что в акватории реки Невы в Петербурге обнаружили труп мужчины, который был обвязан веревками. К моменту обнаружения у трупа уже имелись гнилостные образования.

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#москва-река
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Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине
16 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги для передачи «любого сообщения» России, отметив, что Венгрия осталась последней страной в ЕС, которая не разорвала отношения с РФ.
«Возможно, мы единственные в Европе, кто сохранил каналы связи с Россией. Эти каналы открыты, и наша роль важна для спасения молодежи и предотвращения дальнейшего разделения семей. Мы готовы помочь и вести диалог, прошу не воспринимать это негативно» — заявил Сийярто на конференции.

Он также подчеркнул, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт осведомлен о количестве мобилизованных и погибших среди них.

Венгрия неоднократно заявляла, что конференция в Швейцарии не сможет достичь мирного урегулирования без участия России.

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#конференция
#венгрия
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Тела захватчиков в ростовском СИЗО решили не выдавать родственникам
Адвокат: тела нарушителей в ростовском СИЗО не отдадут родным, похоронят тайно
16 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/Motortion

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что место их захоронения останется в тайне. Согласно информации следственных органов, некоторые захватчики — Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в запрещенной организации и подготовке теракта.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#ростовская область
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В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
СК завел дело из-за видео, где женщина в Перми выгуливает мальчика на веревке
16 июня 2024, 15:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в социальных сетях видео, на котором женщина в Перми выгуливает мальчика, привязанного на веревку, сообщает СК РФ.
Ведомство отмечает, что в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина гуляет с мальчиком, привязанным к веревке, в одном из дворов Перми. Также утверждается, что она применяла физическую силу к ребенку.

«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.
В нескольких пермских пабликах сообщалось, что видео было снято в микрорайоне Гайва. На записи видно, как женщина тащит сопротивляющегося мальчика, привязанного за руку веревкой, и время от времени пинает его, когда он пытается сесть на землю.

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В Германии неизвестный напал на полицейских с топором
Bild: в Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором
16 июня 2024, 15:29

Фото: iStock/FOTOKITA

В Германии неизвестный напал на полицейских с топором. Об этом пишет Bild.
Правоохранительные органы Гамбурга нейтрализовали мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города Репербан. Инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играет с Польшей в рамках проходящего в ФРГ чемпионата Европы по футболу.

Уточняется, что неизвестный был агрессивным в отношении полицейских и набросился на них с топором. Сначала против мужчины применили перцовый баллончик, после чего сотрудники полиции открыть огонь.

Нападавший получил ранения. По факту произошедшего проводится проверка.

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#полицейские
#акции
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В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие
В Петербурге Audi вылетел с дороги в столб и загорелся, погибли 3 человека
16 июня 2024, 15:15

Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате аварии трех пассажирок выбросило из машины, и они погибли.
ДТП произошло около 04:10 у дома 85 по Приморскому проспекту. По данным полиции, водитель Audi А4 не справился с управлением на повороте, что привело к вылету автомобиля с дороги и столкновению с опорой освещения, после чего машина загорелась. Сильный удар выбросил трех пассажирок из салона, и они погибли на месте.

Водитель автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и водителя.

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#дома
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#машина
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Двух заложников в ростовском СИЗО-1 спасли в результате штурма
16 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/blinow61

Спецназ освободил двух заложников, захваченных 16 июня в ростовском СИЗО-1, сообщила пресс-служба ФСИН.
«В результате специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники были ликвидированы, а сотрудники, удерживаемые в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении ФСИН.
Напомним, инцидент с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел утром 16 июня. Пятеро обвиняемых из разных камер напали на сотрудников изолятора, захватив оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя.

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