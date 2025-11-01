Взрыв прогремел в российской многоэтажке

01 ноября 2025, 12:54

SHOT: в жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Ростове-на-Дону в одном из домов ЖК «Левобережье» произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.