Достижения.рф

Взрыв прогремел в российской многоэтажке

SHOT: в жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар
Фото: iStock/dzika_mrowka

В Ростове-на-Дону в одном из домов ЖК «Левобережье» произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По предварительным данным, в квартире на одиннадцатом этаже взорвался баллон со строительным газом, который применяется при монтаже натяжных потолков. На опубликованных источником кадрах видно, как из окна идет густой черный дым. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошел мощный взрыв в многоэтажке на улице Тимирязева. В результате несколько человек пострадали, а взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0