Взрыв прогремел в российской многоэтажке
SHOT: в жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар
В Ростове-на-Дону в одном из домов ЖК «Левобережье» произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, в квартире на одиннадцатом этаже взорвался баллон со строительным газом, который применяется при монтаже натяжных потолков. На опубликованных источником кадрах видно, как из окна идет густой черный дым. В настоящее время информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Сочи произошел мощный взрыв в многоэтажке на улице Тимирязева. В результате несколько человек пострадали, а взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже.
