Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах выросло до 66
Число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах достигло 66 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на управление гражданской обороны страны.
Большинство жертв стихии зафиксировали на острове Себу, где выпало более месячной нормы осадков, вызвавших наводнения. В 53 населенных пунктах объявили режим чрезвычайного положения, и несколько сотен тысяч жителей оставили свои дома.
Посольство России на Филиппинах призвало граждан не выходить на улицу и воздержаться от поездок в зоны возможных наводнений и оползней, а также следить за сообщениями местных властей.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении вертолета ВВС Филиппин, который привлекли к ликвидации последствий стихийного бедствия.
