Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах выросло до 66

05 ноября 2025, 10:12

Фото: iStock/Elen11

Число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах достигло 66 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на управление гражданской обороны страны.