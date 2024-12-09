В Петербурге воспитанники детского сада избили мальчика

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Шестилетний мальчик получил переломы и ушиб после того, как его избили сверстники в детском саду на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.
О том, что мальчика избили другие дети, рассказала мать пострадавшего, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Информация о травмировании ребёнка поступила в полицию Невского района в минувшую пятницу от медработника детсада. Позже уже в больнице установили — у мальчика переломы и ушиб.
По факту инцидента проводится проверка, заключили в МВД.
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Информация о травмировании ребёнка поступила в полицию Невского района в минувшую пятницу от медработника детсада. Позже уже в больнице установили — у мальчика переломы и ушиб.
По факту инцидента проводится проверка, заключили в МВД.
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Анастасия Ларина