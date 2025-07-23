Достижения.рф

В Петербурге воспитательница частного детсада швыряла ребёнка на пол ради видео

Фото: iStock/kieferpix

В Петербурге воспитательница детского сада швыряла ребёнка в пол, чтобы снять красивое видео с другими детьми. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.



Жительница одного из жилых комплексов города стала свидетельницей того, как воспитатель частного детсада швыряла на пол и дёргала маленького мальчика. На видео, снятом из окна многоэтажки, видно, как воспитательница снимает ролик с детьми, однако каждый раз около бассейна появляется мальчик и мешает процессу. Тогда женщина отбрасывала его и возвращалась к остальным ребятам.

В чате ЖК родители высказались о недопустимости такого отношения к ребёнку, а также уточнили, что это не первая подобная выходка воспитателя.

Также жители обратили внимание на то, что все дети стоят на солнце без головных уборов, в то время как сама женщина надела кепку.

К слову, цены на детский сад не низкие – от 30 до 40 тысяч в месяц.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0