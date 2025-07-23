В Петербурге воспитательница частного детсада швыряла ребёнка на пол ради видео
В Петербурге воспитательница детского сада швыряла ребёнка в пол, чтобы снять красивое видео с другими детьми. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Жительница одного из жилых комплексов города стала свидетельницей того, как воспитатель частного детсада швыряла на пол и дёргала маленького мальчика. На видео, снятом из окна многоэтажки, видно, как воспитательница снимает ролик с детьми, однако каждый раз около бассейна появляется мальчик и мешает процессу. Тогда женщина отбрасывала его и возвращалась к остальным ребятам.
В чате ЖК родители высказались о недопустимости такого отношения к ребёнку, а также уточнили, что это не первая подобная выходка воспитателя.
Также жители обратили внимание на то, что все дети стоят на солнце без головных уборов, в то время как сама женщина надела кепку.
К слову, цены на детский сад не низкие – от 30 до 40 тысяч в месяц.
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