Неадекватный мужчина вызвал полицию на Викторию Боню – подробности

23 июля 2025, 18:14

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Недовольный прохожий вызвал полицию на Викторию Боню. О неприятной ситуации звезда сама рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач».





Недавно телеведущая проводила презентацию своей косметики. В какой-то момент на светское мероприятие, куда был закрыт вход посторонним, ворвался злобный мужчина, начал кричать и негативно отзываться о мероприятии.





«Потом я узнала у полицейских, которых он сам же вызвал, что этот мужчина имеет справку, это психически нездоровый человек, который делает так каждый день. Что меня удивило больше всего: люди писали, что правильно он говорит. Ребят, мы заплатили за это место деньги! Мы закрыли этот ресторан, это наше мероприятие! Представьте, что к вам врывается неадекватный человек, при этом рядом были его дети 3-5 лет, дети, услышав его ор, просто убежали в арку. Удивило, что его поддержали настолько же "здоровые" люди психически, что они считают, что поливать людей – это норма», – высказалась о произошедшем Боня.