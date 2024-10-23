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От самострела в лицо из брелока в Ингушетии погиб 10-летний ребенок

23 октября 2024, 16:15
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Ребенок в возрасте десяти лет погиб в результате самострела из брелока, информирует Telegram-канал Mash Gor. Уточняется, что мальчик игрался с обычной на первый взгляд висюлькой для ключей, однако скрытый в ней механизм убил по-настоящему.


Школьника отвезли в больницу с переломами лицевых костей, а также отеком мозга. До сегодняшнего дня он был коме, однако спасти его не удалось. Несчастный скончался, не приходя в сознание. Родители не признаются, откуда в их доме брелок-огнестрел.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в водителя автобуса. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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#россия
#ингушетия
#дети
#новости
#смерть
Заместитель посла Британии Додд набросился на российских журналистов во Внуково
23 октября 2024, 16:04

Фото: istock/microgen

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд набросился на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ. Отмечается, что дипломат сорвал бейдж с одного из представителей прессы и толкнул девушку с микрофоном.
По данным издания, в Москву прилетели глава Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в России после того, как Россия заподозрила в шпионаже и выслала шестерых сотрудников диппредставительства. Руководителей директората и сопровождал Том Додд.

Канал передает, что российские журналисты пытались задать вопросы дипломатам, но Додд сорвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

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#россия
#журналисты
#нападение
#внуково
#аэропорт
#великобритания
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Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса в Петербурге пассажир задержан
23 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/Dzurag

Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса из пневматики в Петербурге пассажир найден и задержан, сообщили в главке МВД по Северной столице.
«Полицией были оперативно приняты меры к его розыску и задержанию и в тот же вечер в доме 21 по улице Черкасова подозреваемый в совершении этого преступления мужчина был задержан. Им оказался 22-летний местный житель», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что мужчина с утра в минувший вторник, 22 октября, разбил окна автобуса, а также стрелял в шофера, а затем сбежал. В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что злоумышленник был пьян, пневматическое оружие у него изъяли правоохранители.

Перед этим была информация, как местная жительница в Пскове могла заразиться ВИЧ.

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#россия
#санкт-петербург
#стрельба
#автобус
#криминал
#полиция
#новости
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В Пскове местная жительница могла заразиться ВИЧ после маникюра
23 октября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Valerii kosovskyi

ВИЧ, предположительно, после маникюра в Пскове заразилась местная жительница, проинформировали в инфекционной клинической больнице города. Пост опубликован в соцсетях учреждения.
Перед этим россиянку интересовала дезинфекция косметических инструментов, кроме того, она проверялась на инфекции. Вирус, о котором женщина не знала, обнаружили при одном из обследований.

Эпидемиологи провели проверку, в ходе которой выяснилось, что пострадавшая регулярно делала маникюр, а другие источники не выявили. Врачи напомнили, что причиной гепатита и ВИЧ может стать несоблюдение гигиены при маникюре, пирсинге и татуировке.

Ранее сообщалось, что пьяная модель сделала со своей бабушкой в Санкт-Петербурге.

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#мир
#россия
#россияне
#псковская область
#новости
#медицина
#болезни
#вич
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Пьяная модель изувечила родную бабушку в Санкт-Петербурге: подробности расправы над 81-летней старушкой
23 октября 2024, 14:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В 2021 году полицейским пришлось вмешаться в непростые отношения между членами известной петербургской семьи — 25-летней модели Марины и её 81-летней бабушкой — профессором и доктором медицинских наук Алевтиной Богдановой. О том, что произошло между пенсионеркой и ее внучкой расскажет «Радио 1».

Роковой вечер


Накануне 8 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внучка пришла к бабушке в гости. Разговор между ними не задался с самого начала.
Около трех часов ночи из квартиры Богдановой поступил звонок в скорую помощь. Марина сообщила диспетчеру, что с бабушкой произошёл несчастный случай и ей срочно нужна помощь. Однако, когда медики прибыли на вызов и увидели травмы пенсионерки, версия о несчастном случае показалась им сомнительной.

Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. В тяжелом состоянии пенсионерку доставили в больницу.

Полицейские, полагаясь на мнение медиков, решили снова опросить родственников. В результате выяснилось, что несчастного случая не было — бабушку избила собственная внучка, которая не получила деньги на алкоголь и была отчитана за свой образ жизни. Пьяная модель так остро восприняла замечания, что набросилась на старушку.

Фото: iStock/Halfpoint

Как жила семья


В последнее время у Марины возникли трудности в профессиональном плане. Ранее она активно снималась для глянцевых журналов, участвовала в модных показах и рекламировала брендовые вещи в Петербурге, однако в один момент все изменилось. Предложения о сотрудничестве поступать перестали.

Что касается бабушки Марины, то Алевтина Викторовна является известным детским пульмонологом в Петербурге. Она работает в нескольких больницах, включая областную, и также трудится на кафедре Научно-исследовательского института пульмонологии Первого медицинского университета.


Уголовное дело


В отношении 25-летней было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время жизни пенсионерки ничего не угрожает. Девушка имеет судимость и перебивается случайными заработками.

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Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником
В Башкирии студентке дали 6 лет колонии за обмен нюдсами с третьеклассником
23 октября 2024, 14:11

Фото: iStock/txking

В Башкирии суд приговорил к 6 годам колонии 19-летнюю студентку, которая обменивалась нюдсами с третьеклассником. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
С девятилетним мальчиком осужденная была знакома лично. Переписку эротического характера обнаружили родители и обратились в правоохранительные органы.

Уточняется, что девушка регулярно приезжала на выходные к родственникам и в один из дней познакомилась с малолетним другом своего младшего брата. Между ними завязалось общение, которое через время вышло за рамки дозволенного.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Baza: трех подростков обвиняют в поджоге бомбардировщиков под Иркутском
23 октября 2024, 13:21

Фото: istockphoto/blinow61

В попытке поджечь бомбардировщики ТУ-22М на военном аэродроме под Иркутском обвинили трех подростков, пишет Baza. По информации журналистов, юношей арестовали и отправили в изолятор по статье о подготовке теракта. Фигурантам грозит до 20 лет колонии.
Самому младшему из них 15 лет, а двум другим по 17 лет. Подростков взяли в конце сентября. Следователи считают, что они хотели попасть на закрытую территорию военного аэродрома Усольского района для последующего уничтожения самолетов. Брат одного из фигурантов — участник спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, кого трижды попытался сжечь россиянин в Бурятии. Уточнялось, что злоумышленника увидели на камерах видеонаблюдения.

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#мир
#россия
#россияне
#подростки
#дети
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#уголовное дело
#теракт
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«Умру этой ночью»: новые детали гибели журналистки Инессы Паперной в отеле Ташкента и связь с чиновником, подробности
23 октября 2024, 13:16

Погибшая журналистка Инесса Паперная (Фото: соцсети И. Паперной)

Российская журналистка Инесса Паперная трагически погибла в Ташкенте в одном из отелей, где отдыхала со своим спутником. По официальной версии – туристы отравились неустановленным веществом, предположительно – болотным газом. О том, какие еще существуют версии гибели россиян расскажет «Радио 1».

Что известно об Инессе Паперной

Погибшая в Ташкенте журналистка Инесса Паперная (Фото: соцсети И. Паперной)


Инесса Паперная — выпускница Иркутского государственного университета, журналистка. Она работала в таких изданиях, как «Лента» и «Профиль». В последние годы занимала должность в ПАО «ГМК „Норильский никель“». Имела сына от первого брака.

Что произошло


20 октября Инесса и Максим, с которым журналистка прилетела в Узбекистан, должны были вернуться в Москву, но перестали выходит на связь. Родители Максима забили тревогу и обратились к своим родственникам в Ташкенте с просьбой проверить гостиницу, где остановилась пара. Сотрудники отеля согласились помочь и вскрыли дверь их номера. Инесса и Максим были найдены мертвыми в ванной и лежали друг на друге.

Версии случившегося


Одной из рассматриваемых версий трагедии является отравление болотным газом, который мог проникнуть в номер через вентиляцию после чистки бассейна. Эта гипотеза подтверждается тем, что в это время в отеле проводились работы по обслуживанию. После инцидента гостиница была закрыта, ведется расследование.

Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти стало «отравление неустановленной этиологии». Другие данные следствие не приводит.

Еще один погибший


В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили о том, что еще один человек скончался. Мертвый гражданин Узбекистана, родившийся в 1976 году, был найден в ванной комнате другого номера. В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти.

«Он там какой-то чиновник газовой службы. Была версия, что типа покушение на него, его отравили, и вот по вентиляции попало к ним», — заявила сестра погибшего Максима.


Что говорят близкие погибших

Погибший Максим Радченко (Фото: соцсети М. Радченко)

Максим и Инесса уехали в долгожданный отпуск 11 октября. Они совместили отдых с встречами с семьей — Максим родом из Ташкента. Последний вечер своей жизни молодые люди провели время в кругу близких.

«В последний день они были на юбилее, веселились и готовились к отъезду. Они вернулись в гостиницу не поздно, никаких признаков отравления не было, ни пищевого, ни алкогольного», — рассказала KP.RU мать Максима.


Пророческая песня


На своей странице в соцсетях погибшая журналистка мало рассказывала о личной жизни, но в последнее время разместила несколько фотографий с отпуска в Сербии и спрашивала у своих подписчиков, где можно остановиться в Ташкенте. Эта публикация стала последней. Но более пугающе выглядит плейлист Инессы в соцсетях, где последней добавленной песней стал трек с названием «Этой ночью я умру».

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В больницу Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя уроженка Таджикистана
23 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/Oksana Khodakovskaia

В роддом Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя гражданка Таджикистана на сроке 38 недель. Полиция проводит проверку. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
«Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель», — говорится в сообщении.

Руководство медучреждения незамедлительно проинформировало полицию о несовершеннолетней роженице. Тогда допросили мать девочки, которая призналась, что о беременности дочери узнала только месяц назад. При этом девочка скрывает имя отца ребенка и отметила, что половой акт состоялся по обоюдному согласию.

В настоящее время уроженка Таджикистана находится в детской больнице. Делом занимается Следственный комитет.

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RT: тело погибшей в Ташкенте журналистки Паперной кремируют на родине
23 октября 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Eisenlohr

Тела журналистки Инессы Паперной и ее друга, которые погибли в гостинице Ташкента в результате отравления, кремируют на родине. Их уже доставили в Москву, сообщил журналистам RT отец погибшего Максима Радченко. Родственники не исключили подачи гражданских исков к гостиничной администрации.
По словам собеседника, тела к отправке в РФ готовили специалисты ритуального агентства на территории Узбекистана. Стоимость услуг в рублях составила примерно 400 тысяч.

Накануне во вторник, 22 октября, проинформировали, что в номере отеля в Ташкенте обнаружили тело журналистки из России Инессы Паперной, а также ее друга Максима Радченко. Сообщалось, что, предположительно, смерть наступила от отравления болотным газом.

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#смерть
#гостиница
#новости
#узбекистан
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