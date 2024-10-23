От самострела в лицо из брелока в Ингушетии погиб 10-летний ребенок

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Ребенок в возрасте десяти лет погиб в результате самострела из брелока, информирует Telegram-канал Mash Gor. Уточняется, что мальчик игрался с обычной на первый взгляд висюлькой для ключей, однако скрытый в ней механизм убил по-настоящему.
Школьника отвезли в больницу с переломами лицевых костей, а также отеком мозга. До сегодняшнего дня он был коме, однако спасти его не удалось. Несчастный скончался, не приходя в сознание. Родители не признаются, откуда в их доме брелок-огнестрел.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в водителя автобуса. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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Никита Кротов