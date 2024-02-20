В Петербурге за кражу смартфонов задержали опытного рецидивиста-карманника

МВД Медиа
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали рецидивиста-карманника из Хабаровска. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД Медиа.
Подозреваемым оказался 42-летний уроженец сопредельной страны, который украл из кармана куртки мобильный телефон у 19-летней петербурженки. Заметив пропажу, девушка обратилась к полицейским.
В ходе разбирательств мужчина объяснил, что после основной работы грузчиком, он занимался карманными кражами, после чего сдавал награбленное в ломбарды. Отмечается, что мужчина имеет более десяти судимостей.
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Алина Юрчак