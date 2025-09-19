В России медведь загнал прохожего на забор с колючей проволокой и попал на видео

19 сентября 2025, 10:56

В камчатском городе медведь устроил ночную охоту и загнал прохожего на забор

Фото: Istock/xalanx

В Петропавловске-Камчатском медведь попытался напасть на мужчину в ночное время. Кадры инцидента появились в Telegram-канале Amur Mash.