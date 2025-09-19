Достижения.рф

В России медведь загнал прохожего на забор с колючей проволокой и попал на видео

В камчатском городе медведь устроил ночную охоту и загнал прохожего на забор
Фото: Istock/xalanx

В Петропавловске-Камчатском медведь попытался напасть на мужчину в ночное время. Кадры инцидента появились в Telegram-канале Amur Mash.



На записи видно, как хищник преследует прохожего и заставляет его забраться на крышу автомобиля. Когда зверь приближается, мужчина перепрыгивает на ограждение с колючей проволокой. После этого медведь разворачивается и уходит в противоположном направлении.

Происшествие случилось около часа ночи в микрорайоне Сероглазка, недалеко от нефтебазы. Информации о том, получил ли мужчина повреждения от колючей проволоки, нет.

Ранее сообщалось об инциденте в Сахалинской области, где мужчина палкой отбил жену и ребёнка у медведя.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0