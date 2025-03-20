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«Убил двух и пытался убить третьего»: ChatGPT обвинил норвежца в убийстве своих детей

ChatGPT обвинил норвежца в убийстве своих детей
Фото: istockphoto/Robert Way

Фото: istockphoto/Robert Way

В убийстве своих детей обвинил норвежца известный чат-бот ChatGPT. Как пишет Noyb. Eu, все произошло, когда мужчина запросил у сервиса, какие о нем имеются данные.
«Убил двух своих маленьких сыновей и пытался убить третьего», — выдал ChatGPT.

Кроме того, бот угадал пол детей, их число и место жительства, уточнив, что норвежца якобы осудили на 21 год.

Позже выяснилось, что такое происходит не впервые. Ранее ChatGPT уже обвинял людей в убийствах, коррупции и в жестоком обращении с детьми. На разработчика чат-бота пожаловались правозащитники.

Ранее стало известно, кого проверят полицейские в Краснодарском крае. Поводом стала выложенная в сеть видеозапись.

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#мир
#норвегия
#новости
#технологии
#убийство
#дети
Полиция проверит воспитательницу-садистку из Краснодарского края
20 марта 2025, 13:27

Фото: iStock/Irina_Geo

Воспитательницу Анжелу Андриянову из Краснодарского края проверяет полиция: на выложенном видео в интернет показано, как она издевается над своими воспитанниками.
Телеграм-канал «112» сообщает, что 45-летняя женщина работает в детском саде № 167. На опубликованном видео видно, как Андриянова таскает детей за руки, трясёт и толкает их.

После того как доказательства издевательств над детьми появилось в интернете, воспитательница вдруг взяла больничный, руководство детского сада провело проверку и пообещало уволить женщину.



Сама Андриянова не может объяснить свои действия, она говорила лишь то, что в детском саду работать очень трудно.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановили учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку. Кроме того, в детских садах Северной столицы закрыта 31 группа.

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#полиция
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Сверток прикреплен к машине экс-сенатора Совфеда от Севастополя Колбина
20 марта 2025, 12:09

Фото: istockphoto/Roman Chekhovskoy

Автомобиль, под днищем которого нашли прикрепленный сверток у Заксобрания в Севастополе, принадлежит экс-сенатору Совфеда от региона Сергею Колбину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в прошлом Колбин командовал спецподразделением «Беркут», обеспечивая правопорядок во время «Евромайдана» в Киеве.

Как добавил Telegram-канал SHOT, на Украине Колбина объявили в посягательстве на территориальную целостность республики и объявили в розыск.

Улицу Ленина в Севастополе, где стоит машина Колбина, оцепили силовики. Подозрительный сверток проверяют, движение пока приостановили.

Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно обвинила российского телеведущего Бориса Корчевникова.

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У здания заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток
20 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/olrat

Сверток обнаружили под днищем машины во время осмотра стоянки у здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности города.
Уточняется, что место происшествия оцеплено. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Отмечается, что центр города перекрыт, а общественный транспорт поменял маршрут. Иные подробности не раскрываются.

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Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в больнице Дубая
20 марта 2025, 07:22

Украинская модель Мария Ковальчук, пропавшая без вести, обнаружена в критическом состоянии в больнице Дубая, сообщил «Московский комсомолец». Она находится в реанимации после трех операций, без документов и телефона.
Последний раз Мария разговаривала с родителями 10 марта. Она пропала после вечеринки с двумя мужчинами днем ранее. Те говорили ей, что связаны с модельным бизнесом. Девушка осталась с ними ночевать. Через два дня 20-летняя модель должна была полететь в Таиланд, но связь с ней резко оборвалась.

Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить невозможно, поскольку девушка пока что не в состоянии говорить.

Также «Радио 1» сообщало, что выяснились новые подробности дела ранее пропавшей 15-летней девушки из Ачинска. Телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, запугивали ее местью обманутых военных.

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Мошенники под видом ФСБ запугали местью военных пропавшую в Ачинске девушку
20 марта 2025, 06:57

Фото: iStock/sapozhnik

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ через телефон, запугивали пропавшую 15-летнюю девушку из Ачинска местью обманутых военных. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.
Аферисты взломали «Госуслуги» девушки и убедили ее, что та украла 300 тысяч рублей у военных.

«Она поверила и испугалась, думала, ее ищут. Звонил якобы сотрудник ФСБ по видеосвязи, с которым она была на телефоне до поздней ночи. Он заказывал и оплачивал ей такси, пересылал угрозы, она боялась, поэтому все делала. Мошенник сделал ей новую электронную симку, с помощью которой они общались», — сообщили в прокуратуре.
Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна
Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна
«Сотрудник ФСБ» велел девушке снять гостиницу через случайных парней в Назарово, а также с их помощью осуществить денежный перевод. Но из-за возраста девушки так сделать не вышло. Она осталась у ребят, с которыми заговорила. Вернуться в Ачинск боялась, так как продолжала верить в ложь про месть военных.

19 марта «Радио 1» писало о том, что 15-летняя девушка ушла из дома и пропала, а через два часа отец получил видео с требованием 500 тысяч рублей за ее освобождение. Полиция нашла ее в квартире в Назарово, задействовав около 200 сотрудников. Прокуратура возбудила дело о похищении несовершеннолетней.

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