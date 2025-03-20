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В убийстве своих детей обвинил норвежца известный чат-бот ChatGPT. Как пишет Noyb. Eu, все произошло, когда мужчина запросил у сервиса, какие о нем имеются данные.
«Убил двух своих маленьких сыновей и пытался убить третьего», — выдал ChatGPT.
Кроме того, бот угадал пол детей, их число и место жительства, уточнив, что норвежца якобы осудили на 21 год.
Позже выяснилось, что такое происходит не впервые. Ранее ChatGPT уже обвинял людей в убийствах, коррупции и в жестоком обращении с детьми. На разработчика чат-бота пожаловались правозащитники.
Ранее стало известно, кого проверят полицейские в Краснодарском крае. Поводом стала выложенная в сеть видеозапись.
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