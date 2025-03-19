Порваные колготки и любовник? Тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой найдено в гаражах, что с ней случилось

Сэсэг Буинова (фото: lizaalert.org)
Весной 2024 года в Улан-Удэ при загадочных обстоятельствах исчезла 30-летняя участница конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Яркая блондинка, бизнесвумен и мать двоих детей была популярна в соцсетях и в кругу друзей.
После завоевания титула «Миссис Топмодель — 2024» её популярность возросла, но всего через пять дней после финала её имя оказалось в новостных заголовках по всей стране — она пропала. Что случилось с Сэсэг и подробности её исчезновения — расскажет «Радио 1».
Уехала встретиться с подругами и не вернулась
В тот роковой вечер 11 апреля, закончив домашние дела, Сэсэг позвонила мужу, который находился на вахте в Хабаровске.
«Это был обычный разговор. Она рассказала, мол, убралась, что делают мальчики, попросила денег на продукты. Говорила, что хочет встретиться с подругами, но перед этим возьмет пассажира, чтобы не кататься порожняком. Отговаривал. Но она сказала, что на улице еще светло, бояться нечего. К тому же, это был не первый раз. Обменялись "люблю, целую". И это был наш последний разговор», — рассказал муж Сэсэг Борис.
Около 20:00 она села за руль своего Mitsubishi Outlander, приняла заказ через приложение такси и уехала, оставив сыновей 8 и 10 лет одних дома. Спустя час встретилась с подругами на парковке у кафе. Вскоре она засобиралась домой, но так туда и не вернулась.
Первые улики и поиски
Обеспокоенные близкие забили тревогу, когда Сэсэг перестала выходить на связь. Поиски начались 13 апреля. Сотни людей расклеивали ориентировки и прочёсывали город. Первая зацепка появилась, когда в одном из дворов на окраине Улан-Удэ нашли её автомобиль без номеров, с засохшими каплями крови на стекле. В багажнике лежали снятые госномера. В округе не оказалось камер видеонаблюдения.
Позже в промзоне между железной и автомобильной дорогами обнаружили разбросанные вещи: порваные женские колготки, мужское бельё и чёрную куртку, в кармане которой нашли банковские карты и водительские права на имя Станислава Норбоева — 26-летнего мужчины, который пропал вместе с Сэсэг. Одна из участниц поисков узнала парня на найденных документах. Именно так семья 26-летнего Станислава вдруг осознала, что он тоже бесследно исчез и уже несколько дней не появлялся в арендованной квартире.
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А вскоре последовала новая жуткая находка — криминалисты обнаружили лужу крови неподалеку от оставленных вещей пропавших. С этого момента основная версия следствия изменилась: исчезновение Сэсэг и Станислава стали рассматривать как убийство.
ДНК-анализ подтвердил, что найденные в машине следы принадлежали Буиновой, а вещи из промзоны — Норбоеву. Оказалось, что в ночь исчезновения, около 22:30, женщина свернула не к дому, а к парковке супермаркета. Там её ждал Станислав, с которым она познакомилась за неделю до этого. По одной версии — в ночном клубе, по другой — в спортклубе, где вместе играли в волейбол.
Станислав Норбоев (фото: lizaalert.org)
Станислав сел в машину Сэсэг. Через час к ним присоединился ещё один мужчина. Как только он сел в салон, внедорожник уехал. Последний раз его зафиксировали камеры на перекрёстке — он направился в сторону промзоны, где позже нашли улики. На следующий день после исчезновения в 6:30 утра телефон Сэсэг вышел в сеть неподалёку от крупного торгового центра. Через мгновение он отключился — найти его так и не удалось.
Вся поездка заняла чуть больше часа, что говорит о том, что злоумышленник, заинтересованный в исчезновении Буиновой и Норбоева, успел скрыть следы в ту же ночь.
Версии случившегося
Следователи и близкие до сих пор задаются вопросом: что произошло той ночью?
- Любовный треугольник и месть мужа. Одна из популярных версий — Сэсэг убил ревнивый супруг. Хотя он находился в другом регионе, не исключено, что он мог организовать преступление. Интерес к этой версии подогрел факт, что Борис Буинов ранее работал в правоохранительных органах и обладал знаниями, как скрыть следы;
- побег. Некоторые предполагали, что Сэсэг и Станислав сами разыграли исчезновение, чтобы начать новую жизнь. Однако найденные улики опровергают эту версию;
- криминальная разборка. Были подозрения, что пара могла столкнуться с преступниками. Это объясняло следы борьбы и внезапное исчезновение;
- связь с конкурсом красоты. Некоторые полагали, что исчезновение связано с её участием в «Миссис Бурятия», ведь всего за несколько дней до пропажи Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия — 2024» и получила титул «Мисс топ-модель».
«Мне уже плевать на мнение людей. Я не обязан доказывать им свою невиновность. Следователи трижды приглашали меня на полиграф, задавали вопросы, мол, почему я так спокоен. Чего они от меня ждут? Что я упаду на колени и буду перед ними рыдать? Я каждый день просыпаюсь с мыслью, что мы вот-вот найдем Сэсэг, у нас с ней было столько планов...», — прокомментировал Борис обвинения в свою сторону.
Обнаружение тел
11 месяцев спустя, в марте 2025 года, сотрудники полиции обнаружили останки двух тел в смотровой яме заброшенного гаража в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Тела были засыпаны мусором и землёй, скрыты под слоем льда.
«Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан», — сообщили в местной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов провели повторный осмотр гаражного комплекса после того, как растаял снег. В региональном СК и полиции сообщили, что поиски Сэсэг и Станислава велись без остановки.
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Чтобы восстановить маршрут передвижения их автомобиля, а затем и подозреваемого, оперативники изучили записи сотен камер — как городских, так и частных. В ходе расследования удалось установить гаражный массив, где обнаружили тела двух погибших.
Кооператив, где нашли тела, представляет собой поле с заброшенными гаражами без охраны. Это могло стать удобным местом для сокрытия преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи изучают записи с камер и проводят экспертизы, чтобы установить личность третьего пассажира автомобиля. Расследование продолжается.
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