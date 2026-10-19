В Петербурге задержали двух обнальщиков

19 октября 2026, 12:35

В Петербурге полицейские задержали обнальщиков с доходом 20 млн рублей

Фото: istockphoto/Dzurag

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.