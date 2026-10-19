В Петербурге задержали двух обнальщиков
В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным оперативников, криминальный бизнес действовал с октября 2022 года по апрель 2026 года. Злоумышленники использовали реквизиты множества подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей — на их имена в различных финансовых организациях открывались расчетные счета, через которые проводились транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить средства.
Комиссия за услуги составляла не менее 17,5%. За указанный период преступный доход составил около 20 млн рублей, а обналиченная сумма превысила 110 млн рублей.
В ходе обысков в офисах и по местам жительства задержанных изъяли десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны и компьютеры с программами удаленного доступа к счетам, а также электронные носители с финансовой отчетностью. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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