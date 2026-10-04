Россиян предупредили об опасности одинаковых паролей для банков и соцсетей

04 октября 2026, 17:57

Фото: Istock/michnik101

Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко предупредил об опасности использования одного пароля для разных сервисов.





В беседе с RT эксперт заявил: если человек применяет одинаковый пароль для почты, соцсетей, игр и банков, злоумышленнику достаточно взломать любой старый аккаунт, чтобы получить доступ ко всем остальным.

«Сценарий простой: произошла утечка старого логина + пароля, например, с форума — его проверяют во всех ваших сервисах. Если пароль везде одинаковый, получают доступ сразу ко всей вашей онлайн‑жизни: деньгам, перепискам, заказам», — объяснил специалист.