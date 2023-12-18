Врачи в Электростали достали 8-сантиметровый камень из мочевого пузыря женщины

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В подмосковном городе Электросталь врачи спасли женщину, достав из её мочевого пузыря два огромных камня, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в больницу Электростали обратилась 50-летняя женщина с жалобами на невыносимую боль в пояснице. Она сообщила, что с подобным дискомфортом она живёт уже около пяти лет.
На приёме врач диагностировала у пациентки цистит и отправила её на обследование, где у женщины обнаружили больших размеров отложения в мочевом пузырек.
Во время операции врачи извлекли из женщины два огромных камня. Длина первого составила 8,5 сантиметров, а второго — 5,5.
Отмечается, что сейчас пациентка всё ещё находится под наблюдением врачей и только недавно снова начала ходить.
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На приёме врач диагностировала у пациентки цистит и отправила её на обследование, где у женщины обнаружили больших размеров отложения в мочевом пузырек.
Отмечается, что сейчас пациентка всё ещё находится под наблюдением врачей и только недавно снова начала ходить.
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Евгения Парфентьева