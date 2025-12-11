В Польше задержали сотрудника Эрмитажа по запросу Киева за работы о Крыме
Польские власти задержали археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Киева. Его арест и допрос прошли в Варшаве, куда учёный прибыл транзитом, возвращаясь с лекций в Нидерландах и направляясь на Балканы.
Украина обвиняет Бутягина в нанесении ущерба объектам культурного наследия Крыма, ссылаясь на его археологические работы на полуострове. Киев требует его экстрадиции и оценивает предполагаемый ущерб более чем в 200 млн гривен.
По информации Telegram-канала Baza, ранее украинские спецслужбы уже занимались преследованием исследователя. Теперь дело перешло в международную плоскость, и польские власти рассматривают запрос об экстрадиции.
