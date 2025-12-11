В Польше задержали сотрудника Эрмитажа по запросу Киева за работы о Крыме

11 декабря 2025, 11:02

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Польские власти задержали археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Киева. Его арест и допрос прошли в Варшаве, куда учёный прибыл транзитом, возвращаясь с лекций в Нидерландах и направляясь на Балканы.