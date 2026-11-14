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В Петербурге задержали учительницу ВШЭ по делу об интимной связи с подростком

Фото: Istock/zoka74

В Петербурге преподавательницу ВШЭ задержали по подозрению в интимной связи с подростком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



30-летнюю учительницу подозревают в совершении действий сексуального характера с учеником частной школы. Заявление на преподавательницу написала мама парня.

По версии следствия, педагог встречалась с подростком с марта 2024-го по декабрь 2025 года в своей квартире на Светлановском проспекте. На момент начала отношений юноше было 15 лет. Следователи возбудили уголовное дело и задержали учительницу. Они выясняют, есть ли ещё пострадавшие.

Обвиняемая преподаёт английский и испанский языки, является лауреатом конкурса педагогических достижений и старшим преподавателем НИУ ВШЭ. Помимо преподавания в вузе, она готовила школьников к сдаче ЕГЭ.

Ольга Щелокова

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