В Таиланде новый знакомый обокрал двух россиянок, пока они были на экскурсии
В Таиланде новый знакомый обокрал двух туристок из России. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Одна из потерпевших рассказала, что приехала с подругой в отпуск из Петербурга, заселилась в популярный отель Add Plus Hotel & SPA и во время отдыха познакомилась с 27-летним Кайратом из Казахстана.
Они сразу подружились — парень вёл себя очень вежливо и обходительно. По словам девушек, в один из дней он дождался, пока туристки уедут на экскурсию, обманул работницу отеля: заявил ей, что потерял ключ от номера. Получив дубликат, парень забрал из номера россиянок деньги и технику в общей сумме на €3 тысячи и сбежал.
Всё это попало на камеры видеонаблюдения. Позже туристка выяснила, что они с подругой не единственные жертвы воришки. Сейчас вор, по словам россиянок, может находиться в Алматы. Пострадавшие просят посольство Казахстана помочь установить его местонахождение.
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