В Петербурге задержали вербовщика, работавшего в пользу украинских террористов

12 ноября 2025, 10:39

Фото: iStock/yanik88

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде и вербовке в пользу запрещённых украинских террористических группировок. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».