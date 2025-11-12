В Петербурге задержали вербовщика, работавшего в пользу украинских террористов
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде и вербовке в пользу запрещённых украинских террористических группировок. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Как сообщили в силовых структурах, задержанный, проживавший в частном доме на окраине города, вместо повседневных дел и работы тратил свободное время на распространение материалов в поддержку экстремистских организаций и призывы вступать в их ряды.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные сообщники и каналы распространения запрещённой информации.
